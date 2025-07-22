Центр "Мой бизнес" разработал для них специальный льготный микрозайм

КИРОВ, 22 июля. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" разработал для ветеранов специальной военной операции в Кировской области специальный льготный микрозайм для поддержки бизнес-проектов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Кировский центр "Мой бизнес" объявил о запуске специального льготного микрозайма, предназначенного для поддержки бизнес-проектов ветеранов специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметил директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, специалисты центра обратили внимание, что у вернувшихся с СВО ветеранов есть запрос на создание малых форм бизнеса: автомастерских, спортивных секций, помощи в реабилитации. "Мы подготовили специальную финансовую программу кредитования. Расширили условия, при которых можно получить от 400 тыс. до 4 млн рублей на стартап", - пояснил Скобелкин.

Чтобы получить поддержку, бизнес-проект должен соответствовать одному или нескольким из условий. Так, предприниматель должен являться резидентом индустриального (промышленного), агропромышленного парка, технопарка, бизнес-инкубатора или должен быть включен в реестр резидентов вышеуказанных учреждений. Поддержать также готовы тех, кто может осуществлять экспортную деятельность. Кроме того, финансовую помощь могут получить сельскохозяйственные производственные или потребительские кооперативы. Поддержка будет предоставляться бизнес-проектам, которые реализуются в сферах обрабатывающего производства, общественного питания, в области информации и связи, в профессиональной, научной и технической работе, в сфере гостиниц и туризма.

Как пояснили в центре "Мой бизнес", в приоритете - молодые предприниматели (не старше 35 лет), а также предприниматели старше 55 лет. Такой подход позволит активировать опыт старшего поколения в бизнесе.