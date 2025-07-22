Эксперимент стартовал в феврале 2025 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") и Союз электронной торговли заключили соглашение о сотрудничестве в сфере маркировки компонентов транспортных средств и устройств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

Документ подписали руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян и директор Союза электронной торговли Георгий Багирян. Стороны будут проводить совместные мероприятия и обмениваться аналитическими материалами для повышения прозрачности рынка автокомпонентов.

"Система маркировки "Честный знак" направлена на создание прозрачных и безопасных условий для всех участников рынка <...> Для нас чрезвычайно важно способствовать эффективному диалогу между бизнесом и государством", - отметил Багирян.

В свою очередь, Тигран Аветисян подчеркнул, что инициатива маркировки исходила от бизнес-сообщества из-за высокого уровня контрафакта.

"Рынок автокомпонентов - большой и быстрорастущий сегмент, где особенно важно исключить нелегальный товар и обезопасить потребителя. Сотрудничество с отраслевыми объединениями помогает нам не только лучше понимать рынок, но и выстроить комфортные и понятные правила для всех участников", - сказал он.

Он напомнил, что нелегальный оборот в автомобильной индустрии достигает 44%, а для свечей зажигания - 73,8%.

Маркировка автозапчастей

Эксперимент по маркировке автозапчастей стартовал в феврале 2025 года и продлится до февраля 2026 года. В системе уже зарегистрировались 650 участников, включая крупных производителей. Участие в эксперименте добровольное и бесплатное.