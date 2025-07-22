Он вступит в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, вводящий налоговые преференции для резидентов международной территории опережающего развития (МТОР) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Закон инициирован правительством РФ и является сопутствующим другому законопроекту, который устанавливает правовые основы этого нового особого вида ТОР. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет (10 налоговых периодов) устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ.

Также резидентам МТОР предоставляется право на применение единых пониженных тарифов страховых взносов: 7,6% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов; 0% свыше единой предельной величины базы. Предусматривается, что пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидента ТОР при условии, что объем инвестиций в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности составляет не менее 500 млн руб.

Также предусматриваются особенности применения налоговых преференций в отношении налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов) - резидентов территорий опережающего развития (международных территорий опережающего развития), налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов) - резидентов свободного порта Владивосток и налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов) - резидентов особых экономических зон в связи с исполнением ими соглашений об осуществлении деятельности в соответствии с законом о территориях опережающего развития в РФ, законом "О свободном порте Владивосток" или законом "Об особых экономических зонах в РФ".

По расчетам правительства, в результате создания МТОР в период с 2024 года по 2033 год прогнозируется рост следующих экономических показателей: привлечение инвестиций в проекты, реализуемые на территории МТОР, объем которых оценивается в 30 млрд руб., создание дополнительных рабочих мест, количество которых к 2033 году составит 1 060 единиц, рост валового регионального продукта региона, где будет расположена МТОР, на 40,75 млрд руб. Сумма уплаченных страховых взносов резидентами МТОР к 2033 году составит 0,56 млрд рублей, сумма уплаченного НДФЛ - 0,95 млрд рублей, сумма уплаченного налога на имущество организаций - 3,3 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.