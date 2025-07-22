Он также вводит реестр объектов розничной торговли

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Он ужесточает регулирование оборота драгоценных металлов и камней через ломбарды, вводит реестр объектов розничной торговли, а также уточняет полномочия Минфина в этой сфере.

Закон предусматривает закрепление полномочий Минфина на издание нормативных правовых актов, определяющих в том числе порядок предоставления информации в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК), порядок учета и хранения драгметаллов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их добыче, производстве, использовании и обращении. Документом также закрепляются полномочия ЦБ РФ по установлению форм документов, применяемых при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов и драгоценных камней в кредитных организациях.

Закрепляются полномочия Федеральной пробирной палаты в части утверждения порядка проведения экспертизы ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов, норм отбора проб на их опробование, установления формы сертификата на мерный слиток аффинированных драгоценных металлов и паспорта на стандартный слиток таких металлов, а также порядка их заполнения.

Законопроект вводит перечень драгоценных изделий, запрещенных к приему в залог ломбардами. Федеральная пробирная палата наделяется полномочиями по утверждению согласованного с ЦБ перечня изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, не подлежащих приему ломбардом в залог.

Документ также предусматривает создание реестра объектов розничной торговли, где осуществляется продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Реестр объектов торговли будет вестись Минфином в ГИИС ДМДК. Минфин также будет утверждать порядок рассмотрения, структуру и формат металлургического баланса, представляемого аффинажными организациями ежегодно в электронном виде, а также формат сведений о поступлении и об отгрузке драгоценных металлов в любом состоянии и виде. Предусматривается, что клеймение государственным пробирным клеймом, а также нанесение двухмерного штрихового кода не производится на ювелирные изделия, на которых при предъявлении их на опробование и клеймение в Федеральную пробирную палату установлено отсутствие достаточного места для нанесения государственного пробирного клейма и двухмерного штрихового кода.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением положения, для которого установлен иной срок вступления его в силу.