Изменение срока исполнения такого контракта допускается на срок, не превышающий срок выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в рамках которых осуществляется строительный контроль

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, дополняющий перечень случаев, при которых по соглашению сторон возможно изменение существенных условий контракта при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нововведения касаются работ по благоустройству территорий, закупок уникальных услуг для специализированных организаций и массовых строительных контрактов. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Согласно закону, изменение существенных условий контракта на благоустройство территории возможно при изменении объема и видов работ в пределах 10% от цены контракта. Также условия контракта могут изменяться в случае закупки работы или услуги у органа исполнительной власти (в рамках полномочий), "Роскосмоса", государственного учреждения, унитарного предприятия, либо АО, 100% акций которого принадлежит РФ, если их полномочия установлены федеральными законами, актами президента или правительства РФ.

Изменение срока исполнения такого контракта допускается на срок, не превышающий срок выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в рамках которых осуществляется строительный контроль.

Существенные условия контракта также могут быть изменены в части срока исполнения, если необходимо скорректировать срок выполнения работ по строительному контролю из-за изменения срока исполнения контракта на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта, в процессе которых осуществляется строительный контроль, при этом увеличение или уменьшение срока строительного контроля должно быть в пределах изменения срока основного контракта.

Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, изменения в законодательстве продиктованы практикой реализации нацпроектов. "Мы расширяем перечень случаев, когда по соглашению сторон допускается изменение существенных условий государственных и муниципальных контрактов. Уверен, что поправки в законодательстве повысят гибкость контрактной системы при сохранении принципов добросовестности и целевого использования бюджетных средств. Ключевые нововведения включают три основных случая: при благоустройстве территорий, для специализированных организаций при закупке уникальных услуг и самые массовые строительные контракты", - отметил он.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.