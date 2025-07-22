Подкомиссия одобрила меры поддержки для двух угольных компаний

Речь идет о компаниях "Северный Кузбасс" и "Сила Сибири"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ одобрила меры по реструктуризации задолженности перед кредиторами и предоставлению отсрочки налоговых платежей и страховых взносов для компаний "Северный Кузбасс" и "Сила Сибири", сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Дополнительно компании "Сила Сибири" будет предоставлена логистическая субсидия за счет средств федерального бюджета после окончания формирования механизма ее предоставления. Это позволит компании исключить образовавшиеся кассовые разрывы, уточнили в министерстве.

Соответствующее решение было принято в рамках заседания подкомиссии, которое состоялось 15 июля.

Об индивидуальных мерах поддержки

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ранее говорил, что ряд угольных компаний уже получают индивидуальные меры господдержки. По его словам, подкомиссия рассмотрела поддержку 37 угольных предприятий.

Директор департамента Минэнерго Петр Бобылев заявлял, что для получения адресной поддержки угольщики должны соответствовать ряду критериев, среди которых уровни доказанной убыточности, долга и EBITDA. Замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов говорил в интервью ТАСС, что правительство РФ рассматривает возможность выделения адресной помощи 73 угледобывающим предприятиям на миллиарды рублей.