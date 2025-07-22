ГД уточнила правоотношения в садоводстве и огородничестве для собственных нужд

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, одним из важных направлений изменений стало уточнение того, что можно строить и размещать на территории садоводческих участков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на комплексное совершенствование правоотношений в сфере садоводства и огородничества для собственных нужд. Документ был инициирован группой депутатов.

Законом уточняется правовое регулирование отношений, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд с созданием и без создания садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, в том числе порядок предоставления земельных участков для таких целей, раздела участков, их предельные размеры, уточняется используемая терминология. Устанавливается, что собственник садового или огородного земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и (или) гаража.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), одним из важных направлений изменений стало уточнение того, что можно строить и размещать на территории садоводческих участков. "Теперь прямо говорится, что инфраструктура таких участков может включать не только системы подачи воды, электричества, газа и канализации, но и различные постройки - как капитальные, так и временные. К таким объектам отнесены, например, бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и другие хозяйственные строения. При этом специально оговаривается, что если, скажем, погреб встроен в жилой дом, то он не считается отдельной постройкой. Это позволяет избежать путаницы при оформлении участков и домов, а также при постановке на кадастровый учет", - указал он.

Определение общего имущества в товариществах также конкретизируется: к таковому предлагается относить объекты инфраструктуры (электроснабжение, водоотведение и прочее), а также дороги, ворота, заборы, площадки, очистные сооружения и т. п., что важно для регулирования коллективных обязательств и прав на общее пользование, рассказал Гаврилов. "Устанавливается, что территории садоводства и огородничества не могут формироваться на землях, признанных сельскохозяйственными угодьями, и в зонах, где такой вид деятельности прямо запрещен градостроительными регламентами. Это предотвращает практику неправомерного освоения земель", - добавил парламентарий.

Уточняются основания для предоставления участков без торгов - например, членам садоводческого товарищества в границах территории, предусмотренной проектом межевания. "Также регламентируются случаи заключения договоров безвозмездного пользования с товариществами, определяется методика расчета предельных размеров участков, включая обязательное выделение 20-25% площади под земли общего назначения", - отметил Гаврилов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.