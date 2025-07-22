Законодательством определены надписи, используемые для маркировки органической продукции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на урегулирование правовых отношений в области маркировки органической продукции, а также сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Законодательством определены надписи, используемые для маркировки органической продукции. Так, надписи для маркировки с 1 сентября 2025 года могут содержать слова "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, либо обозначения "эко", "био". Не допускается использовать такую маркировку, если продукция не соответствует требованиям к производству такой продукции, указывают авторы документа.

В то же время обозначения, предусмотренные для маркировки органической продукции, и их производные присутствуют в зарегистрированных товарных знаках, знаках обслуживания и фирменных наименованиях юридических лиц. По данным Роспатента, на территории РФ зарегистрировано более 400 товарных знаков в отношении продовольственных товаров, содержащих слово "зеленый", отмечают инициаторы законопроекта. При этом зарегистрированные Роспатентом знаки, содержащие обозначения, предусмотренные для маркировки органической продукции, и их производные, были зарегистрированы до вступления в силу закона об органической продукции, и производимая под такими знаками продукция может не быть органической. При этом компании не занимаются введением потребителей такой продукции в заблуждение, а товарные знаки представляют собой корпоративные бренды, говорится в пояснительной записке.

Учитывая, что положения закона об органической продукции вступают в силу с 1 сентября 2025 года, производители не смогут продолжить упаковку и реализацию продукции до регистрации новых товарных знаков либо будут вынуждены находиться в состоянии правовой неопределенности - под риском применения штрафных санкций до урегулирования сложившейся ситуации, говорится в тексте документа.

В связи с этим закон предусматривает, что до 1 сентября 2030 года производители продукции, имеющие в обозначении товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования слова, использование которых возможно только в обозначении органической продукции, должны перейти на производство органической продукции с подтверждением соответствия такой продукции, либо перерегистрировать свой товарный знак, знак обслуживания и фирменное наименование для исключения в нем понятий органической маркировки. После 1 сентября 2030 года использование таких товарных знаков допускаться не будет.

В редакции первого чтения эта дата была 1 сентября 2035 года.