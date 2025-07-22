Компания сократила долю голосующих акций с 16,33% до нуля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Компания OCN International DMCC с регистрацией в Дубае полностью вышла из акционерного капитала "Русснефти", сократив долю голосующих акций с 16,33% до нуля. Это следует из материалов российской нефтяной компании.

Доля OCN International DMCC в уставном капитале составляла 12,25%. О том, что эмиратская компания приобрела такую долю в "Русснефти", было объявлено в конце апреля 2025 года. Источник ТАСС тогда пояснял, что новому акционеру перешла часть пакета швейцарского трейдера Glencore. Glencore через структуру Rambero Holding принадлежало 23,46% в "Русснефти", в конце апреля компания полностью вышла из акционерного капитала "Русснефти".

В то же время в начале июля Заира Гудаева через подконтрольную ей компанию "Неолайн активы" увеличила свою долю голосующих акций "Русснефти" с 2,05% до 16,33%, что соответствует доле в уставном капитале в размере 12,25%.

Как следует из данных о структуре акционерного капитала "Русснефти" по состоянию на 30 июня, представленных на сайте компании, "Неолайн активы" владеет долей 12,25%, а эмиратская OCN International DMCC в список крупнейших акционеров больше не включена.