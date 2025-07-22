Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий определениее категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков при образовании земельных участков. Документ был инициирован правительством РФ.

Документ устанавливает особенности осуществления государственного кадастрового учета и госрегистрации прав в связи с выбором вида или видов разрешенного использования земельного участка.

Виды разрешенного использования земельных участков, установленные применительно к земельным участкам до дня вступления закона в силу, являются действительными.

С 1 января 2026 года на 1 января 2030 года переносится срок вступления запрета на использование зарубежных геоинформационных технологий, геоинформационных систем и геоинформационных средств органами госвласти, местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также юрлицами, которые выполняют геодезические и картографические работы. На собственников земельных участков и лиц, не являющихся их собственниками, возлагается обязанность сохранять геодезические пункты государственной геодезической сети, нивелирные пункты государственной нивелирной сети, гравиметрические пункты государственной гравиметрической сети, геодезические пункты геодезических сетей специального назначения, лесохозяйственные, лесоустроительные и иные специальные информационные знаки, установленные на земельных участках.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ"), закон будет применяться как у уже образованным земельным участкам, так и вновь образованным. "Виды разрешеного использования - конкретная деятельность, которая будет осуществляться на земельном участке: строительство дома, школы, создание парка и т. д. Принятие закона будет способствовать гармоничному развитию территории и созданию благоприятной городской среды. Значительная часть норм касается участков, предназначенных для размещения линейных объектов - трубопроводов, линий электропередачи, дорог. Виды использования таких участков будут устанавливаться напрямую через проект межевания, что существенно ускоряет запуск инфраструктурных проектов", - отметил он.

Также закон вводит нормы, позволяющие временно использовать участки (например, под стройплощадки) без изменения основного назначения, указал Гаврилов. "Это актуально при реконструкции зданий и коммуникаций в условиях плотной застройки. Введение таких норм устраняет правовую "серую зону", когда фактическое использование шло с риском признания его нецелевым", подчеркнул депутат.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.