В индекс эталонных эмитентов акций вошли Мосбиржа, "Эн +", "ЭсЭфАй", "Европлан", МТС-банк и "Промомед"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса создания стоимости в рамках совместной инициативы с Банком России. В базу расчета индекса вошли первые шесть компаний. Об этом говорится в материалах площадки.

"22 июля 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса Мосбиржи создания стоимости. Индекс разработан и рассчитывается в рамках программы создания акционерной стоимости - совместной инициативы Банка России и Московской биржи, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских публичных компаний, увеличение их акционерной стоимости и поддержку лучших корпоративных практик", - говорится в сообщении.

В индекс эталонных эмитентов акций вошли Мосбиржа, "Эн +", "ЭсЭфАй", "Европлан", МТС-банк и "Промомед". "Это компании, которые растут опережающими темпами и заинтересованы в повышении своей капитализации. Акции этих эмитентов включены в базу расчета нового фондового индекса", - отмечают в ЦБ.

Решение о включении акций в индекс принимается комитетом, состоящим из представителей Мосбиржи, Банка России и АКРА. Комитет оценивает корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели. Подтверждение статуса участника программы требуется как минимум раз в год. Участвовать могут эмитенты, акции которых включены в первый или второй уровень листинга Мосбиржи.

"Включение акций в индекс создания стоимости означает, что компании демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочной ориентации на создание ценности для акционеров. Это стимулирует рост прозрачности и ответственности среди эмитентов, что особенно важно для дальнейшего развития инвестиционного климата в стране", - отмечает старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.

Включение новых акций в базу расчета индекса осуществляется после получения соответствующей рекомендации от комитета программы. Пересчет параметров базы расчета - один раз в квартал.