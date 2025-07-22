После вступления закона в силу компании смогут активно участвовать в инновационных проектах без существующих ограничений, связанных с уточнением объема прав и обязанностей при таких формах реорганизации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому юридическим лицам, находящимся в процессе реорганизации в виде слияния, присоединения или преобразования, предоставляется возможность инициировать установление экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

После вступления закона в силу компании смогут активно участвовать в инновационных проектах без существующих ограничений, связанных с уточнением объема прав и обязанностей при таких формах реорганизации.

Согласно действующему законодательству, юрлицо, вносящее предложение об установлении экспериментального правового режима, не может находиться в процессе реорганизации. Кроме того, одним из оснований для прекращения статуса субъекта ЭПР является реорганизация юрлица. Также не допускается переход прав и обязанностей субъекта ЭПР, за исключением случая реорганизации юридического лица в форме преобразования.

При этом после завершения реорганизации такие субъекты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к инициаторам установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Несоответствие таким требованиям является основанием принятия уполномоченным органом решения о прекращении участия субъекта ЭПР в экспериментальном правовом режиме.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, по направлению "финансовый рынок" будут прописаны дополнительные условия для кредитных организаций для сохранения ими статуса участника ЭПР при реорганизации.