Регулирование коснется более 51 тыс. акционерных обществ, в том числе более 800 публичных АО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, сокращающий до одной недели срок вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации (союзы). Документ инициирован правительством РФ.

Закон разработан Минэкономразвития в рамках механизма "Трансформация делового климата". Механизм предусматривает управление системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности и оперативного реагирования власти на запросы бизнес-сообщества. Он направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе на устранение избыточных или устаревших требований.

Закон направлен на оптимизацию порядка принятия решений об участии бизнеса в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц или граждан. Текущее регулирование предусматривает принятие таких решений исключительно высшим органом управления обществом - общим собранием акционеров или участников общества. "Такой порядок приводит к дополнительным затратам, связанным с проведением корпоративных процедур. Законопроектом предусмотрена возможность отнести вопрос о принятии таких решений уставом акционерного общества к компетенции совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества", - отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Регулирование коснется более 51 тыс. акционерных обществ (АО), в том числе более 800 публичных АО, и более 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ"), закон будет способствовать упрощению регулирования деятельности хозяйственных обществ и повышению эффективности корпоративных процедур. "Во избежание правовой неопределенности ко второму чтению прямо прописаны полномочия органов управления общества по принятию решений о прекращении участия в деловых объединениях и иных юридических лицах.

Кроме того, перечень деловых объединений дополнен некоммерческими организациями, а их участниками могут являться не только юридические лица, но и граждане, осуществляющие профессиональную деятельность, как например, в саморегулируемых организациях", - указал он.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.