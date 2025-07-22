Госдума вводит штрафы за неисполнение закона о платформенной экономике

Кодекс РФ об административных нарушениях предлагается дополнить соответствующей статьей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности для операторов цифровых платформ за неисполнение требований закона о платформенной экономике.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ. Кодекс РФ об административных нарушениях предлагается дополнить соответствующей статьей, предусматривающей штрафы.

Неисполнение оператором требований к размещению на платформе предложений партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, может повлечь за собой штраф для должностных лиц - в размере от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей. За неисполнение оператором платформы обязанности по обеспечению партнерам платформы технической возможности размещения информации предлагается установить штраф в размере от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 50 тысяч рублей - для юрлиц.

Также предлагается установить штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей - для юрлиц за нарушение требований к уведомлению партнера и получению его согласия на снижение цены предлагаемых им товаров. За нарушение требований к поисковой выдаче должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 30 до 80 тысяч рублей, юрлиц - от 100 до 400 тысяч рублей. Ограничение доступа партнера платформы к личному кабинету может повлечь за собой штраф в размере от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 500 тысяч рублей - для юрлиц.

Также КоАП предлагается дополнить статьей о штрафах за нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров. Так, за такое нарушение предлагается предусмотреть штраф от 5 до 10 тысяч рублей - для должностных лиц, от 10 до 30 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 30 до 70 тысяч рублей - для юрлиц. За повторное нарушение должностным лицам может быть назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.