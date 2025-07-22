Санкции ввели против двух физических лиц и пяти компаний

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении двух физических лиц и пяти компаний, связанных с йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства финансов США.

Из него следует, что санкции введены за "отмывание денег и импорт нефтепродуктов на территорию, контролируемую "Ансар Аллах". Под действие рестрикций подпали граждане Йемена и ОАЭ, а также три компании из Йемена и две из ОАЭ.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.