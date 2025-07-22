Согласно закону, Минцифры будет вести специальный перечень

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе предусматривает создание перечня значимых разработчиков российского ПО. Нововведения были оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о беспрепятственном доступе инвалидов по зрению к сайтам госорганов.

В законе отмечается, что разработчик признается значимым при соответствии установленным критериям. Так, разработчиком должна выступать российская коммерческая организация, которая находится под контролем РФ, российского субъекта, российского муниципального образования или гражданина РФ. Кроме того, значимыми будут признавать только тех разработчиков, которые заключили с правительством РФ соглашение о разработке или модернизации за счет собственных средств ПО и баз данных в целях импортозамещения для реализации особо значимых проектов. Российский кабмин сможет устанавливать порядок и условия заключения соглашений, а также дополнительные критерии для отнесения разработчиков к указанной категории.

Согласно закону, Минцифры РФ будет вести специальный перечень значимых разработчиков. Порядок формирования и ведения перечня будет устанавливать министерство.

Поправками предлагается наделить Минцифры полномочиями по ведению еще одного перечня, в который войдут российские программы, разработанные и используемые для собственных нужд российскими компаниями. ПО будет добавляться в перечень по решению правительственной комиссии, состав и порядок работы которой утвердит кабмин. Кроме того, Минцифры будет формировать перечень доверенных российских программ и баз данных. Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по информполитике Михаил Боярский, в этот перечень войдут "программные продукты с исключительно 100% российским участием, которые соответствуют наиболее высоким требованиям безопасности". В этот перечень программы также будут добавляться на основании решения специальной правительственной комиссии.

Вместе с тем документ предусматривает, что правительство определит некоммерческую организацию, которая станет оператором реестра российского ПО. В законе подчеркивается, что учредителем такой организации должна быть Российская Федерация, а функции и полномочия учредителя от имени РФ будет исполнять Минцифры. В случае подписания закона президентом РФ новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.