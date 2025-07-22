Поезда назначили между Москвой и Петербургом, а также Казанью

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) подготовили дополнительный состав поезда "Сапсан", который могут ввести по запросу авиагаваней при временных ограничениях, сообщили в Минтрансе РФ.

"Выражаем благодарность ОАО "РЖД" за оперативную подготовку дополнительных мест и поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. На сегодняшний день железнодорожники подготовили дополнительный состав Сапсана, который может быть выведен на линию по запросу авиагаваней", - говорится в сообщении.

Дополнительные поезда назначены между Москвой и Петербургом, а также Казанью. При необходимости дополнительные составы будут направлены в Нижний Новгород и Самару.