Перевозки авиакомпаний РФ на зарубежных направлениях в I полугодии выросли на 2,2%

В целом из России выполняются полеты в 37 стран, уточнил глава Росавиации Дмитрий Ядров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток российских авиакомпаний на зарубежных направлениях в I полугодии 2025 года вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"За первое полугодие мы уже перевезли 12,7 млн пассажиров, что на 2,2% больше аналогичного периода 2024 года. 21 российская авиакомпания выполняет полеты в 24 государства, и с каждым годом авиасообщение растет", - сказал Ядров.

В целом из России выполняются полеты в 37 стран. "С каждым годом авиасообщение у нас растет. <…> В 2024 году мы "открыли" три страны, и планируем маршруты, направления по международке увеличивать", - добавил глава Росавиации.