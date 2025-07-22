Кроме того, государства будут сотрудничать в военной сфере, указал американский лидер Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. США заключили торговое соглашение с Филиппинами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Как следует из его публикации, по итогам визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего в Вашингтон страны "заключили торговую сделку", по условиям которой Филиппины будут придерживаться в отношениях с США политики "открытого рынка и нулевых пошлин".

"Филиппины будут платить пошлину в размере 19%. Кроме того, мы будем сотрудничать в военной сфере", - добавил Трамп.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

9 июля Трамп направил президенту Филиппин письмо, в котором уведомил о введении с 1 августа соответствующих ограничительных мер. Как сообщало государственное агентство Филиппин PNA, указанная в письме ставка пошлин составила 20% и оказалась выше, чем в апреле, когда американский лидер установил тариф размером в 17%.