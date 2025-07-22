Президент США встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером, с которым поддерживает очень хорошие рабочие отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ходе визита в Шотландию доработать торговое соглашение с Великобританией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он [Трамп] встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым поддерживает очень хорошие рабочие отношения. Мы в рекордные сроки договорились об очень хорошей торговой сделке с Великобританией. Лидеры обсудят ее официальное заключение", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Поездка американского лидера в Шотландию запланирована на 25-29 июля. По информации британских СМИ, президент остановится в принадлежащих ему гольф-клубах. Кроме того, Трамп совершит исторический второй государственный визит в Соединенное Королевство с 17 по 19 сентября, в рамках которого будет принят королем Карлом III в Виндзорском замке.

Трамп совершил первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.