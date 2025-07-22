Как указывают аналитики, снижение инфляции устойчиво, рост экономической активности и кредитования значительно замедлился по сравнению с 2024 годом, а курс рубля остается крепким

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Данил Сытор/. Совет директоров Банка России на заседании 25 июля может рассмотреть снижение ключевой ставки с 20% до 18% годовых, считают опрошенные ТАСС эксперты. Большинство аналитиков в своих прогнозах отмечают, что снижение инфляции устойчиво, рост экономической активности и кредитования значительно замедлился по сравнению с 2024 годом, снизилось напряжение на рынке труда, а курс рубля остается крепким.

На предыдущем заседании в июне Банк России после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых снизил ее до 20% годовых, указав на устойчивое снижение инфляционного давления. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале июля сообщал, что регулятор на июльском заседании без сомнения будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки шагом не менее чем на 1 процентный пункт (п. п.).

Мнения рынка разделились

По мнению аналитиков, замедление экономической активности и инфляции делают практически неизбежным снижение ключевой ставки на заседании 25 июля. "При этом регулятор, вероятно, будет выбирать из консервативного шага снижения на 100-150 базисных пунктов (б. п.) и более агрессивного шага в 200 б. п.", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС капитал" Юрий Кравченко.

По его мнению, сдерживающими факторами для ЦБ остаются повышенные инфляционные ожидания, влияние на замедление инфляции помимо устойчивых компонент волатильных факторов, а также пока еще неустойчивость самого процесса снижения темпов роста цен. "В этих условиях для ЦБ будет крайне важным дать правильный сигнал рынку для формирования его дальнейших ожиданий вне зависимости от шага снижения ставки, в том числе через обновление параметров макропрогноза", - подчеркнул он.

Некоторые аналитики более оптимистично оценивают возможность регулятора снизить ставку более чем на 200 б. п. Так, главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков сообщил ТАСС, что, помимо варианта со снижением ставки на 200 б. п., растет вероятность более широкого шага в 300 б. п. "В пользу этого говорят рыночные индикаторы ожиданий участников рынка. Впрочем, более широкий шаг снижения ставки, по всей видимости, потребует и некоторого ужесточения сигнала, чтобы не спровоцировать в дальнейшем чрезмерного роста оптимизма у участников рынка", - заключает он.

Консервативный сценарий

При этом некоторые эксперты полагают, что Банк России ограничится снижением ставки до 19% годовых (на 100 б. п.). "Важным фактором замедления инфляции в течение этого года было укрепление рубля, а оно при нынешней мировой конъюнктуре не выглядит очень устойчивым. В этом смысле, я бы не ожидал кардинально более быстрого смягчения политики, чем мы уже наблюдали. Думаю, на ближайшем заседании будут рассматриваться варианты со снижением ключевой ставки на 1 или 2 п. п., и, полагаю, выбор может быть сделан в пользу более равномерной траектории до конца года, потому что она более предсказуемо сработает в смысле формирования ожиданий о будущих ставках", - считает старший директор суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, регулятор может ограничиться шагом в 100 б. п., обратив внимание на повышенную инфляцию в секторе услуг, все еще напряженный рынок труда, "зависшие" в диапазоне 13-14% инфляционные ожидания населения, высокие показатели расходов и дефицита бюджета в I полугодии 2025 года при неопределенности бюджетных проектировок на текущий год и будущую трехлетку, риски для курса рубля со стороны нового этапа повышения импортных тарифов США с 1 августа и возможных новых санкций США и ЕС в отношении России и ее торговых партнеров. "Банк России постоянно напоминает, что намерен выстраивать ДКП таким образом, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к цели 4% в 2026 году, что означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Также ЦБ не раз упоминал, что намерен не допустить повторения ситуации I полугодия 2024 года, когда ожидания снижения ключевой ставки разогнали инфляцию, в результате вместо снижения ключевой ставки регулятору пришлось ее повышать", - заключила она.

Прогноз по ставке на конец года

Аналитики подчеркивают, что снижение ставки более чем на 100 б. п. автоматически приводит к пересмотру Банком России прогноза по ключевой ставке и инфляции. "На наш взгляд, для ЦБ было бы логично в условиях ускоренного снижения ставки с целью срезания избыточной жесткости ДКП повысить прогноз по ставке на дальнем конце прогноза, дабы сдержать чрезмерно оптимистичные ожидания бизнеса и населения относительно перспектив снижения ставки", - отмечает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. По его словам, траектория инфляции говорит о возможности снижения ставки до 14% к концу 2025 года. Снижение на 200 б. п. в сентябре и по 100 б. п. далее до конца года.

В ближайшие месяцы Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку, но затем, вероятно, возьмет паузу, после которой снижение ключевой ставки будет происходить более медленно. "Пока предполагаем, что ключевая ставка может достигнуть 16% в октябре 2025 года, остаться на этом уровне до февраля 2026 года, а к концу 2026 года - снизиться до 14%. Однако понятно, что траектория снижения будет сильно зависеть от выходящих данных", - прогнозируют в УК "Первая".

В Совкомбанке при этом подчеркивают, что даже после снижения ключевой ставки на 200 б. п., до 18% реальные процентные ставки останутся существенно положительными и примерно на том же уровне, что и были до снижения ключевой ставки. "Поэтому монетарная политика продолжит оставаться существенно ограничительной, продолжит охлаждать внутренний спрос и кредитование, тормозить инфляцию. Кроме этого, крепкий рубль и вероятная нормализация бюджетных расходов в последующие месяцы также будут замедлять инфляцию. Мы ожидаем снижения инфляции к концу года до 5,6%", - констатировали там.

Прогнозы участников рынка:

АКРА - 18-19%

ИК "Велес капиал" -18-19%

"БКС мир инвестиций" - 18%

Газпромбанк - 18%

Совкомбанк - 18%

"Т-инвестиции"- 19%

УК "Альфа-капитал" - 18-18,5%

УК "Первая" - 18%

"Уралсиб" - 19%

"Финам" - 18-19%

"Цифра брокер" - 19%

SberCIB investment research - 18%

Анатолий Аксаков - 19%.