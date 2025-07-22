Роснедра в 2024 году провели чуть более половины запланированных аукционов

Причиной стало снижение активности недропользователей, сообщили в Счетной палате

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роснедра по итогам 2024 года провели только 159 из 309 аукционов (или 51,4%) на право пользования недрами из-за снижения активности недропользователей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

По данным Счетной палаты, показатель за 2024 год значительно ниже показателя 2023 года, когда состоялись 197 из 299 объявленных аукционов (65,9%).

"По информации Роснедр, указанное свидетельствует о снижении активности недропользователей (135 аукционов не состоялось по причине отсутствия или нарушения правил подач заявок на объявленный аукцион); было отменено 15 аукционов", - говорится в отчете.

При этом в целом в 2024 году Роснедра обеспечили поступления в бюджет в размере 24,349 млрд рублей, или 81,7% от прогноза, установленного Минфином. Из этой суммы поступления в бюджет от разового платежа за право пользования недрами составили 23,103 млрд рублей, или 94,88% от плана, против 28,574 млрд рублей в 2023 году.

В то же время Счетная палата обратила внимание на достижение Роснедрами в 2024 году показателей по воспроизводству запасов полезных ископаемых. Так, уровень воспроизводства запасов полезных ископаемых "первой группы" (природный газ, никель, медь, молибден, ниобий, вольфрам, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, цементное сырье) составил 148,3%. По "второй группе" (нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье) оказался на уровне 108,6%, а по "третьей группе" (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат) - 124,9%.

Уровень региональной геологической изученности территории России, ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики в 2024 году составил 68%.