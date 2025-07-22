Как объяснила зампредседателя Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, сейчас каждый субъект принимает решение о введении такой меры самостоятельно, и она может быть номинальной

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Компенсация затрат на школьную форму должна выйти на федеральный уровень. На это в беседе с ТАСС указала зампредседателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

Как объяснила зампредседателя комиссии, сейчас "каждый субъект принимает решение самостоятельно, вводить ли эту меру и в каком виде". "Она может быть вообще номинальной, то есть никак не повлиять на бюджет семьи, тем более многодетной, или повлиять незначительно", - пояснила Москвитина. Из-за этого в каждом регионе сумма компенсаций разная - например, в Москве она составляет 13 тыс. рублей, а в Ленинградской области - 4 тыс. рублей. С учетом предполагаемых экспертами цен на школьную форму в этом году - от 7,5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей - размер выплат не сможет покрыть и половину затрат на одежду.

По мнению зампредседателя комиссии, "эта мера (компенсация затрат на школьную форму, - прим. ТАСС), скорее всего, должна быть одобрена на федеральном уровне, и в особенности сейчас, когда идет активная поддержка многодетных семей".

"За время годового обучения школьник вырастает из этой формы, родители покупают дополнительную одежду и к концу года. У родителей возникают незапланированные траты из-за очень быстрого роста ребенка, особенно в подростковом возрасте", - аргументировала зампредседателя комиссии.

Москвитина отметила, что хорошим подспорьем для такой категории граждан стало бы совместное региональное и федеральное субсидирование покупки школьной формы. По словам эксперта государство может определить, сколько необходимо выделить средств для субсидий на покупку школьной формы, исходя из показателей рождаемости. "Сумма от года к году не меняется. Если меняется, то, понятно, и выплата тоже меняется", - заметила она. При этом, уверена эксперт, к участию в софинансировании таких сусбсидий необходимо привлекать и региональный бизнес.