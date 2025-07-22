Пошлины на японские товары составят 15%, сообщил президент США

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Япония инвестируют в США $550 млрд, согласно условиям заключенной Вашингтоном и Токио торговой сделки, пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%. Об этом сообщил 22 июля американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

"Мы только что заключили масштабную сделку с Японией, возможно самую крупную сделку из тех, которые когда-либо заключали", - написал он. По словам американского лидера, "Япония инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли". Как заверил Трамп, "сделка обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест".

"Возможно, самым главным является то, что Япония откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми автомобилями и грузовыми машинами, рисом, определенной другой сельскохозяйственной продукцией и прочим, - добавил глава вашингтонской администрации. - Япония будет выплачивать Соединенным Штатам взаимные пошлины в размере 15%". Трамп выразил уверенность в том, что у США и Японии "всегда будут отличные отношения".

По данным американских властей, товарооборот между США и Японией по итогам 2024 года составил около $227,9 млрд. Поставки из США в Японию оцениваются в $79,7 млрд, из Японии в США - в $148,2 млрд.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В частности, пошлины на импорт японских товаров должны были составить 25%. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.