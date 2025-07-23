Искусственный интеллект будет анализировать количество ожидающих пассажиров, выявлять переполненные остановки и автоматически уведомлять диспетчеров о скоплении людей, сообщили в пресс-службе Ntechlab

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Нейросеть для оптимизации работы автобусов, троллейбусов и трамваев запустили в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнер госкорпорации "Ростех"). Компания готовится к запуску пилотных проектов в других городах.

"Нейросеть, <...> поможет оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект будет анализировать количество ожидающих пассажиров, выявлять переполненные остановки и автоматически уведомлять диспетчеров о скоплении людей", - говорится в сообщении.

Алгоритм работает на основе обезличенного подсчета количества ожидающих пассажиров на остановках. Благодаря полученным данным, диспетчерский центр сможет оперативно реагировать на изменение ситуации на остановках и увеличивать интенсивность городского транспорта при необходимости. Также ИИ может выявлять наиболее загруженные маршруты и оповещать о необходимости задействования дополнительного парка транспортных средств, особенно в час-пик.

Сейчас технология охватывает 300 остановок Нижнего Новгорода. "Применение этого ИИ также востребовано и в других регионах - интерес уже проявили несколько городов, готовимся запустить пилотные проекты в ближайшее время", - отметил гендиректор Ntechlab Алексей Паламарчук.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются более чем 70 регионах России и 34 странах.