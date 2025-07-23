Американская валюта имеет несколько тревожных тенденций, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Доллар США имеет ряд тревожных для него тенденций, что подтверждают волнения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа касаемо будущего американской валюты, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Во-первых, после замораживания Западом российских активов многие страны урок усвоили и стали более активно скупать золото. Во-вторых, Китай, Россия и др. страны БРИКС во взаимной торговле все больше уходят от доллара", - написал политик в своем Telegram-канале, комментируя статью в газете Financial Times.

Кроме того, отметил Пушков, долларовые запасы Китая - одного из главных держателей ценных бумаг США - сократились почти в 2 раза за десять лет: с 1,5 трлн в 2010-2015 гг. до приблизительно 600 млрд на данный момент. При этом Великобритания, напротив, нарастила свои инвестиции в американскую валюту.

"Создается ощущение, что доллару США "спешат на помощь" те страны Запада, которые не входят в зону евро. Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна", - заключил он.

Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в исследовании на основе опроса 73 финансовых регуляторов сообщал, что большинство (73%) респондентов прогнозируют умеренное или значительное снижение доли долларов США в мировых резервах в течение следующих пяти лет.

Как ранее отмечал глава американского Минфина Скотт Бессент, Соединенные Штаты не намерены каким-либо образом менять свою политику, чтобы укрепить позиции доллара в качестве мировой резервной валюты. Он также скептически отнесся к вероятности установления юаня или евро в качестве резервной валюты.