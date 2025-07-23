В Госдуме обсуждают упрощение выплаты компенсаций за задержки рейсов

Такую меру рассматривают на случаи, если вылет задержали из-за внешних угроз, сообщил зампред комитета ГД по развитию туризма Сергей Кривоносов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассматривают возможность упрощения выплат компенсаций в условиях массовых задержек рейсов, если они вызваны внешними угрозами. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по развитию туризма Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

"Рассматривается возможность упрощения компенсационных процедур в условиях массовых задержек, если они вызваны внешними угрозами", - сказал депутат.

По его словам, за соблюдением прав пассажиров в аэропортах установлен парламентский контроль.

"Ситуация требует слаженной работы как государственных органов, так и бизнеса. <...> Мы на постоянной связи с Ростуризмом, Росавиацией и авиакомпаниями", - сообщил парламентарий.

В июле неоднократно вводились ограничения работы аэропортов центральной части России. В частности, прием и выпуск воздушных судов приостанавливали столичные авиагавани. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.