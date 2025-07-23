18 июля первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует возобновить рейсы в Геленджик из Москвы и Санкт-Петербурга с 3 августа. Об этом говорится в рассылке авиакомпании для пассажиров.

Ранее на сайте аэропорта Геленджик в разделе "Сезонное расписание" были опубликованы сведения, что "Ютэйр" планирует возобновить рейсы в Геленджик с 28 июля по 30 сентября три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам по направлению Москва (Внуково) - Геленджик. Из Сургута и в обратном направлении рейсы были указаны с 30 июля по 22 октября один раз в неделю - по средам, а из Тюмени - по субботам с 2 августа по 27 сентября. Стоимость билетов не сообщалась. В пресс-службе "Ютэйр" вопросы ТАСС о возобновлении рейсов оставили без комментариев.

"С 3 августа Utair выполняет рейсы в Геленджик из Москвы (аэропорт Внуково) и Санкт-Петербурга. Из Москвы - по вторникам, четвергам и субботам, стоимость билетов от 25 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из Санкт-Петербурга рейсы будут выполняться по воскресеньям, стоимость билетов составит от 21,5 тыс. рублей.

В пятницу, 18 июля, первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта. Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность.