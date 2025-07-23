В столичном департаменте транспорта сообщали, что до утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шесть авиарейсов отменены и 21 задержан в Москве, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов. Причиной задержки мог стать прогнозируемый туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.

По данным на 01:20 мск, в аэропортах Внуково и Шереметьево было задержано по 18 рейсов. В Домодедово и Жуковском было отменено по два рейса, в Домодедово также задержано два рейса.

К 05:20 мск в аэропорту Внуково задержано 14 рейсов, в Шереметьево задержано 5 авиарейсов в ближайшие пару часов. В Домодедово и Жуковском отменено по три рейса, в первом также задержано два рейса.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что до завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м.

Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержки менее чем в два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы всепогодные, поэтому изменение расписания, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.