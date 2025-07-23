СДЭК: треть россиян совершают импульсивные покупки до двух раз в неделю

Основная причина спонтанных трат - желание с выгодой приобрести товар, отметили аналитики оператора

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. До трети россиян совершают спонтанные покупки один-два раза в неделю, свидетельствует опрос логистического оператора СДЭК (документ есть в распоряжении ТАСС). Такие покупки распространены среди всех категорий граждан - что среди молодежи, что среди граждан старшего поколения.

Согласно данным опроса, импульсивные покупки один-два раза в неделю совершают более 32% россиян 18-28 лет, почти 39% - 29-44 лет и почти 38% россиян - от 45 до 60 лет. Причем среди молодых граждан еще больше распространены покупки два-три раза в месяц, а ровно столько же жителей 45-60 лет так же любят покупать два-три раза в месяц, как и один-два раза в неделю.

"Причины импульсивного поведения различны, но наиболее распространенный мотив - желание воспользоваться выгодным предложением", - констатируют аналитики, добавляя, что 27% опрошенных "не могут пройти мимо скидки или акции", а для 21% важна "симпатия к конкретному товару". 10% россиян с помощью шопинга справляются с усталостью, стрессом или скукой.

Согласно данным опроса, опрошенные всех возрастных категорий чаще всего тратят на маркетплейсах и в интернет-магазинах от 6 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом среди молодого населения и людей 29-44 лет также распространены траты в 3-6 тыс. рублей, а среди тех, кому от 45 до 60 лет - траты от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

В опросе принимали участие 2,5 тыс. россиян.