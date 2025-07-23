Универсальные пошлины также снизили до 15%, сообщил премьер Японии

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Япония и США договорились о торговой сделке, которая подразумевает снижение универсальных пошлин со стороны Вашингтона до 15%. Кроме того, дополнительные пошлины, установленные на импорт японских автомобилей, также будут уменьшены до 15%, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

"Мы достигли соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Во-первых, мы договорились о снижении дополнительных пошлин на автомобили в 25%, введенных в апреле, вдвое, и с учетом действующего тарифа они составят 15%", - сказал Исиба журналистам в своей официальной резиденции. "Кроме того, взаимные пошлины в отношении Японии, которые должны были подняться до 25% [с 1 августа], будут на уровне 15%", - сказал он, отметив, что это "самый низкий уровень" среди тех стран, в торговле с которыми у США отмечается дефицит. Исиба отметил, что достигнутое соглашение не предполагает снижения японских пошлин, в том числе на сельскохозяйственную продукцию.

Говоря о заявлении Трампа о японских инвестициях в американскую экономику, премьер пояснил, что государственные финансовые учреждения Японии "смогут выделять инвестиции, кредиты и гарантии по кредитам на сумму до $550 млрд". Эти меры направлены на стимулирование японских инвестиций в США для создания надежных цепочек поставок в таких областях, как фармацевтика и полупроводники.

В ответ на вопрос о том, как результаты переговоров могут повлиять на то, уйдет ли он в отставку, Исиба заявил, что ему сначала нужно тщательно изучить детали соглашения, получив доклад от министра по восстановлению экономики Рёсэя Акадзавы, который представлял Японию на консультациях с США. На этом фоне газета "Майнити" со ссылкой на источники сообщила о возможной отставке Исибы в августе.

Ранее Трамп сообщил о достижении с Токио "масштабной сделки". По его словам, Япония инвестирует в США $550 млрд, а пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%. По словам американского президента, Токио "откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми автомобилями и грузовыми машинами, рисом, определенной другой сельскохозяйственной продукцией и прочим".

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В частности, пошлины на импорт японских товаров должны были составить 25%. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.