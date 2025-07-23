Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь отметил, что после перехода к новой таможенной системе перечень не облагаемых пошлинами товаров "значительно расширится"

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань с 18 декабря перейдет к новой таможенной системе порта свободной торговли. Об этом заявил замглавы Госкомитета по делам развития и реформ КНР Ван Чанлинь.

"Что касается конкретной даты перехода хайнаньского порта свободной торговли к новой таможенной системе, с одобрения Центрального комитета Коммунистической партии Китая официально это произойдет 18 декабря", - сообщил он на пресс-конференции в Пекине.

По словам Ван Чанлиня, это событие имеет "важное символическое значение" и "демонстрирует миру решимость и уверенность Китая в дальнейшем расширении сферы открытости высокого уровня". Как уточнил замглавы госкомитета, в ближайшие несколько месяцев власти будут "усиленно готовиться", "помогать хозяйственным субъектам в полной мере понять соответствующую стратегию".

Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь уточнил, что после перехода Хайнаня к новой таможенной системе перечень не облагаемых пошлинами товаров "значительно расширится". Он отметил, что на текущий момент в списке такой продукции насчитывается около 1,9 тыс. позиций, а после указанных изменений их станет примерно 6,6 тыс. "Это 74% от всей номенклатуры - на 53 процентных пункта больше, чем до преобразований", - подчеркнул чиновник, добавив, что преференции станут распространяться "практически на все предприятия, учреждения и частные некоммерческие организации острова, имеющие реальную потребность в импорте".

Кроме того, как заверил Ван Чанлинь, взаимодействие Хайнаня "с международным сообществом станет более плавным и свободным, а связи с материком - более удобными и эффективными"."Согласно проекту, осуществляемому на текущем этапе, <...> все люди, грузы и транспортные средства, въезжающие на остров и покидающие его, по-прежнему будут подлежать регулированию в соответствии с действующими правилами, - пояснил он. - Все, кто отправляется на Хайнань в командировку или в путешествие, как и сейчас, не будут нуждаться в дополнительных документах".

Согласно официальному плану, Хайнань перейдет к офшорной торгово-экономической модели развития, в связи с чем пункты таможенного контроля провинции прекратят работу в нынешнем режиме. Для этого уже созданы необходимые условия, идет согласование второстепенных деталей нового механизма. Жители острова станут относиться к категории населения территории с особым юридическим статусом, отличающимся от других регионов материкового Китая.