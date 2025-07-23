Розовые бургеры во "Вкусно - и точка" не подходят для мусульман и вегетарианцев

В этих сэндвичах используют пищевой краситель кармин (Е120), объяснили в Роскачестве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Использование пищевого красителя кармин в розовых бургерах во "Вкусно - и точка" безопасно и разрешено в России, однако продукт с ним не подходит для вегетарианцев и мусульман. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскачества.

Как уточнили в Роскачестве, пищевой краситель кармин (Е120), который используется при производстве розовых бургеров, является натуральным и получается из кошенили (насекомых вида Dactylopius coccus).

"Он широко используется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности для придания продуктам красного, розового или пурпурного оттенков. Кармин считается безопасным красителем, он разрешен в России, а также в США, странах ЕС и других. Продукты с этим красителем не подходят веганам, а также в иудаизме и исламе", - говорится в сообщении.

Ранее сеть ресторанов общественного питания "Вкусно - и точка" представила линейку продукции Hello Kitty и, в частности, розовый бургер "с розовой булочкой и нежно-розовым сырным соусом".