АРВЭ: ВИЭ в России стали экономически выгоднее традиционной генерации

Электроэнергия от солнечных и ветровых электростанций уже дешевле, чем от планируемых к строительству других типов генерирующих объектов, рассказали в Ассоциации развития возобновляемой энергетики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Конкурентоспособность объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России растет, электроэнергия от солнечных и ветровых электростанций уже дешевле, чем от планируемых к строительству других типов генерирующих объектов. Разница в цене может превышать 50%, сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"Долгое время считалось, что развитие ВИЭ требует поддержки в виде надбавок к рыночной цене - чтобы инвесторы получали возможность окупать более высокие капитальные вложения, так как проекты ВИЭ-генерации были дороже аналогов. Но сегодня ситуация меняется. Уже второй год мы наблюдаем, что стоимость электричества от ВИЭ-объектов, особенно ветра и солнца, стала значительно ниже. Это меняет саму суть "поддержки". Сейчас речь уже не о субсидиях, а о чистой экономике. Это не только экологично, но и экономически целесообразно", - сообщили в ассоциации.

По данным АРВЭ, результаты проведенных ранее конкурсных отборов инвестиционных проектов строительства новой генерации показывают, что электроэнергия от тепловых электростанций дороже солнечной и ветровой в среднем на 50%. По отдельным проектам ВЭС (ветровые электростанции) разрыв может достигать и 100%.

"СЭС (солнечные электростанции - прим. ТАСС) и ВЭС гораздо быстрее строятся и востребуют меньше трудовых ресурсов, что особенно важно с учетом высоких кредитных ставок и дефицита высококвалифицированных кадров", - подчеркивают в АРВЭ.

Аналитики ассоциации уверены, что с 2025 года отрасль получит новый толчок для развития, так как с этого года в России ветровые и солнечные электростанции стали системно рассматриваться в качестве решения по ликвидации локальных дефицитов электроэнергии.

Как ранее сообщали в АРВЭ, благодаря инвестициям в объеме более 700 млрд рублей, реализованным в рамках программ поддержки, совокупная установленная мощность объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России достигла 6,65 ГВт. За последние три года было введено более 1 300 МВт ВИЭ-генерации.