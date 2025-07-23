Уровень конкуренции начал возвращаться к показателям 2023 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский рынок труда в IT-индустрии начал восстанавливаться после "перегрева последних лет", сообщили ТАСС в Headhunter. По данным сервиса, уровень конкуренции в IT-сфере уже начал возвращаться к показателям 2023 года после прошлогоднего кризиса, поскольку на одну вакансию сейчас приходится примерно 12,5 активных резюме.

В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск уровень конкуренции в I полугодии 2025 года вырос на 15-20%, это касается сегментов разработки, тестирования и аналитики. Количество резюме в этих сегментах выросло на 14%, а вакансий - снизилось на 12%.

"Активный спрос последних лет уходит из IT-сферы, на его место приходит более сложный и продуманный отбор", - отметила глава направления "Карьера и навыки" hh.ru Марина Дорохова.