В качестве поддержки при реализации программы власти региона, по словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, намерены создать в Новочеркасске условия для дополнительного привлечения квалифицированных кадров, включая инженеров, технологов и производственных рабочих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО "Трансмашхолдинг") в Ростовской области инвестирует порядка 30 миллиардов рублей на локализацию тяговых двигателей, благодаря чему ростовский производитель полностью завершит этап производства импортозамещающих локомотивов. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"С точки зрения машиностроения, мы заинтересованы в том, чтобы большие машиностроительные проекты, которые здесь у нас уже существуют, расширялись, модернизировались. Здесь я в качестве примера могу привести завод "НЭВЗ" - производитель локомотивов, у которого сейчас большая программа, порядка 30 миллиардов рублей направлено на локализацию импортозамещения тяговых двигателей. Это фактически завершающий этап в локализации локомотивов", - сказал Слюсарь.

По его словам, реализация этой программы будет также способствовать масштабированию серийного производства и позволит обеспечить полностью все российские электровозы современными отечественными силовыми установками.

В качестве поддержки при реализации программы власти региона, по словам Слюсаря, намерены создать в Новочеркасске условия для дополнительного привлечения квалифицированных кадров, включая инженеров, технологов и производственных рабочих.

"В Новочеркасске это предприятие одно из опорных. Город Новочеркасск большой, поэтому развитие "НЭВЗа" позитивно скажется на экономике города в целом, не только города, но и области", - уточнил врио губернатора.

Полный текст интервью будет опубликован 23 июля в 12:00.