Приморский арбитражный суд рассматривает четыре иска Генеральной прокуратуры РФ о признании ничтожными сделок купли-продажи участков и недвижимости в бухте

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Компания "Сват Ко" отказалась признавать иск Генпрокуратуры в Арбитражный суд Приморского края, касающийся расположенных в бухте Улисс во Владивостоке причальных стен. Очередное заседание перенесли на 25 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Приморский арбитражный суд рассматривает четыре иска Генеральной прокуратуры РФ о признании ничтожными сделок купли-продажи участков и недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке, которые в разные годы перешли от Минобороны РФ к различным юридическим и физическим лицам. Прокуратура установила, что земельные участки в бухте относятся к землям обороны и безопасности. Находящиеся на этих участках причальные стенки незаконно, по мнению надзорного ведомства, были переданы коммерческим организациям. Компания "Сват Ко" отказалась признавать иск Генпрокуратуры в Арбитражный суд Приморского края, касающийся расположенных в бухте Улисс причальных стен. В заявлении указано, что на данный момент действие договора аренды пирса с ООО "Сват Ко" истек и компания передала пирс 1976 ОМИС без претензий и задолженности.

"Заседание перенесено на 25 июля", - сообщила судья.

Ранее представитель ООО "Нико-ойл ДВ" заявил в суде, что перевалочная база с причальными стенками, о которой идет речь в иске, является единственной распределительной базой для нефтепродуктового обеспечения Магаданской области. Вместе с тем компания ООО "Нико-ойл ДВ" приняла решение признать иск Генеральной прокуратуры РФ.

Еще три аналогичных иска по другим участкам к иным ответчикам также рассматриваются в Арбитражном суде Приморского края. Ранее суд удовлетворил заявление заместителя генерального прокурора в защиту интересов РФ в лице Минобороны России и наложил арест на 62 объекта недвижимости в бухте Улисс. В этой бухте расположен пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил.