Заседание комиссии Госсовета по "Энергетике" проведут на ВЭФ

Форум пройдет с 3 по 6 сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заседание комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" намерены провести на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Традиционно во время Восточного экономического форума мы планируем [провести] наше заседание комиссии. Уверены, что активное участие примет в ней и министерство энергетики нашей страны, потому что вопрос, связанный с энергетикой Дальнего Востока, - один из самых ключевых <…> в целом для развития энергетики страны", - сказал он.

Николаев отметил, что в ближайшее время комиссия рассмотрит вопросы развития атомной энергетики. "В плане у нас рассмотрение вопросов, связанных с работой нефтяной промышленности, - это будет сделано в августе. Предполагается, что это заседание пройдет у нас в Казани", - добавил он.

Юбилейный Х Восточный экономический форум пройдет в 2025 году во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".