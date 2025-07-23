АСИ: гибкие показатели эффективности нужно использовать в рейтинге креативных индустрий

В пресс-службе агентства сообщили, что такой подход обеспечит более справедливую оценку регионов с разным стартовым потенциалом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Гибкие показатели эффективности должны быть использованы при разработке национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"При разработке национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий следует использовать гибкие показатели эффективности. Они должны учитывать не только текущий уровень валового регионального продукта, но и динамику развития, рост экономических и социальных эффектов, а также усилия регионов по развитию креативных индустрий. Это обеспечит более справедливую оценку регионов с разным стартовым потенциалом", - сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что регионам, которые не входят в число лидеров в развитии креативной экономики, важна образовательная поддержка. "АСИ видит необходимость в обучении региональных команд основам работы с креативными индустриями", - уточнили в пресс-службе.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение до 2036 года разработать стратегию развития креативной экономики. Для этого составят план мероприятий, добавили в кабмине. В частности, будет создан национальный рейтинг регионов по развитию креативных индустрий, пополнен перечень видов деятельности, относящихся к этой сфере. С этой целью предполагается внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Еще одно планируемое мероприятие - регуляторный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий.