С 14 по 20 июля пользователи заказали более 750 экземпляров, сообщили в пресс-службе сервиса CDEK.Shopping

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Продажи похожих на "Лабубу" игрушек "Фуглеры" и "Вакуку" выросли в России с 14 по 20 июля в три раза по сравнению с предыдущей неделей, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса CDEK.Shopping.

"После шума, устроенного "Лабубу" в массмедиа и социальных сетях, новые подобные игрушки стали появляться каждую неделю. Два самых ярких представителя этого тренда - "Фуглеры" и "Вакуку". Аналитики CDEK.Shopping зафиксировали всплеск спроса на эти фигурки: за последнюю неделю с 14 по 20 июля пользователи заказали более 750 экземпляров по сравнению с 250 игрушками неделей ранее (рост в три раза)", - рассказали эксперты.

Количество запросов с названиями этих игрушек выросло за неделю в 2,5 раза - до 2,5 тыс., и интерес продолжает расти, отметили в компании. Там напомнили, что похожий скачок популярности показывали только "Лабубу" на старте продаж в мае 2025 года, когда всего за сутки россияне сделали более 200 заказов.

"Фуглеры" - это плюшевые "монстрики", но с зубами, которые визуально и тактильно напоминают человеческие, а "Вакуку" выглядят так, будто ребенок надел плюшевый костюм, рассказали в CDEK.Shopping. В России доступно более 100 моделей "Фуглеров" стоимостью от 1 до 12 тыс. рублей, "Вакуку" обойдется россиянам в среднем от 3 до 7 тыс. рублей, однако стоимость коллекционных экземпляров может доходить и до 25 тыс. рублей.

Подобные игрушки распространяются по принципу "сюрприз-боксов", то есть люди не знают, какую конкретно модель покупают. По заявлениям экспертов, такой способ значительно стимулирует продажи: покупатели ищут определенные модели и поэтому вынуждены приобретать несколько коробок в надежде, что им повезет, объяснили в сервисе.