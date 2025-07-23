Обязанности конкурсного управляющего банком возложили на Агентство по страхованию вкладов

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии по иску ЦБ РФ признал Промтрансбанк банкротом и прекратил полномочия временной администрации. Обязанности конкурсного управляющего банком возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил: признать ООО "Промтрансбанк" несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении ООО "Промтрансбанк" конкурсное производство сроком на один год, прекратить полномочия руководителей временной администрации и иных органов управления кредитной организации", - зачитал решение судья.

Представитель ООО "Промфинтранс", который на предыдущем заседании был допущен к участию в деле как акционер банка, сообщила, что временная администрация выполнила анализ финансового состояния банка ненадлежащим образом, не учтя некоторые активы на общую сумму 2 млрд рублей, однако существенных доказательств не привела и попросила отложить заседание для их подготовки. Суд отклонил это ходатайство. Также в ходе заседания руководитель временной администрации сообщил, что финансовая дыра в балансе Промтрансбанка составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Как сообщили в АСВ в мае, вкладчики Промтрансбанка получили 80% страхового возмещения на сумму более 4,5 млрд рублей, с заявлением обратились почти 10 тыс. вкладчиков.