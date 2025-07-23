"Ведомости": "Почта России" могла выводить пособия и пенсии на сторонние счета

Социальный фонд России выявил 136 нарушений сроков доставки денежных средств пенсионерам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Почта России" могла размещать денежные средства, которые предназначались для выплаты пенсий и социальных пособий, на банковских счетах ради получения дохода. Такие выводы сделала Счетная палата в результате аудита эффективности работы почтового оператора в 2020-2024 годах и в истекшем периоде 2025 года, сообщили "Ведомости".

Также, как пишет газета со ссылкой на отчет Счетной Палаты, почтовый оператор потратил более 1,5 млрд рублей на благотворительность и спонсорскую помощь вместо направления этих средств на развитие собственной инфраструктуры. Более 600 млн рублей было потрачено на продвижение "Почты России" в социальных сетях и медиа. Итоги аудита были рассмотрены 29 мая на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по защите конкуренции и по контролю.

Издание указывает, что Социальный фонд России (СФР) выявил 136 нарушений сроков доставки "Почтой России" пенсий на 1-20 дней в 2020-2024 годах, что, по мнению Счетной палаты, связано с несоблюдением сроков доставки с возможностью извлечения компанией дохода от размещения средств на банковских счетах. По результатам проверки правительству рекомендуется ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и социальных пособий.

В материале "Ведомостей" со ссылкой на информацию, предоставленную "Почтой России", указывается, что 98,6% пенсий доставляются в срок. Кроме того, указанные в отчете Счетной палаты повышенные остатки денежных средств по состоянию на 31 декабря были обусловлены "необходимостью обеспечения выплат пенсий в период с 3 по 9 января в условиях длительных новогодних праздников и приостановки работы в указанные даты территориальных отделений СФР, кредитных организаций, а также структур Центрального банка".

Как добавил представитель "Почты России" изданию, почтовый оператор "всегда и бесперебойно доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат, в том числе в режиме ЧС и в приграничных районах".

Письмо с результатами и рекомендациями было направлено 18 июля председателем комитета Госдумы по защите конкуренции Валерием Гартунгом председателю комитета Думы по контролю Олегу Морозову, а также в Минцифры, Минтруд, Минфин, "Пoчту России".