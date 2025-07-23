Забайкалье представит передовые технологии на "Улице Дальнего Востока"

Пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что павильон региона будет отражать связь с природным и культурным наследием

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Павильон Забайкальского края представит передовые технологии и будет отражать глубокую связь с природным и культурным наследием региона на выставке "Улица Дальнего Востока". Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Павильон Забайкальского края на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится во Владивостоке 3-9 сентября в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума, представит передовые технологии, а его дизайн будет отражать глубокую связь с природным и культурным наследием региона", - говорится в сообщении.

Архитектурный облик стенда создан с помощью современных форм и материалов. Интерактивные зоны, эффектные медиафасады и арт-объекты дают возможность гостю принять участие в иммерсивном путешествии в мир возможностей региона.

"В целях создания благоприятных условий для инвесторов сформирована территория опережающего развития "Забайкалье", действуют меры финансовой и инфраструктурной поддержки. <...> Социальная инфраструктура развивается при помощи единой президентской субсидии, выделяемой по линии Минвостокразвития. Внедрены специальные инструменты - дальневосточная ипотека и дальневосточный гектар. Началось строительство крупных объектов по мастер-планам городов Читы и Краснокаменска. Но самое главное - в Забайкалье растет заработная плата, создается большое количество рабочих мест. Об этом и многом другом расскажет посетителям экспозиция павильона", - отметил Трутнев.

О павильоне

Вход в павильон Забайкалья украсит монументальная композиция "Солнечный миф" художника и скульптора Даши Намдакова. Авангардный арт-объект изображает могучего сибирского лося, выполненного из бронзы, чьи рога образуют "солнечный" ореол - символ культурного наследия и природной энергии региона.

В зоне "Инвестиционные проекты Забайкалья" с использованием современных технологий будут представлены ведущие предприятия региона. Посетителей ожидают мультимедийные голографические и панорамные проекции, а также интерактивные панели, которые продемонстрируют достижения края в промышленности и культуре.

На площадке "Достижения Забайкальского края за 10 лет" покажут, как реализуются планы развития Читы и Краснокаменска. Главная особенность зоны - интерактивная стена: прикоснувшись к специальным тегам, гости увидят интересные изображения и получат возможность сделать яркие фотографии для соцсетей. В зоне "Туристический потенциал" посетители смогут узнать, куда поехать и где остановиться в Забайкалье.

Отдельная зона "80 лет Победы" будет посвящена подвигам и достижениям в годы Великой Отечественной войны, а также героям и событиям специальной военной операции. В экспозиции будут использовать технологии дополненной реальности, позволяющие увидеть биографические материалы об участниках Великой Отечественной войны и СВО. Кроме того, в павильоне будет расположена музейная зона, где разместят произведения искусства и исторические артефакты.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.