Согласно данным авиакомпании, первый рейс в этом направлении запланирован на 5 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair открыла продажу билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик, передает корреспондент ТАСС.

Как следует из сайта авиакомпании, первый рейс из Москвы (аэропорт Внуково) в Геленджик запланирован на 5 августа. Стоимость авиабилетов из столицы в Геленджик начинается от 15,5 тыс. рублей. Полет будет выполняться на самолете Boeing 737-800, время в пути составит 4 часа 25 минут. Рейсы запланированы с частотой три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Геленджик запланирован на 3 августа, цена билетов начинается от 21,5 тыс. рублей. Частота рейсов - один раз в неделю по воскресеньям. Время в пути составит 4 ч 55 минут.

Аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, был готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщали в Росавиации. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск. Первый с 2022 года рейс Москва - Геленджик авиакомпании "Аэрофлот" состоялся 18 июля.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.