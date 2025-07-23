Новый терминал аэропорта Казани сможет обслуживать более 5,7 млн человек в год

По данным правительства Татарстана, из аэропорта выполняют рейсы по 83 направлениям

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая сможет обслуживать более 5,7 млн пассажиров в год. Об этом сообщила пресс-служба правительства России по итогам визита вице-премьера правительства РФ Виталия Савельева в Республику Татарстан.

"Виталий Савельев ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Казани. <…> В рамках подготовки к проведению саммита БРИКС в октябре 2024 года введен в эксплуатацию новый пассажирский перрон на 51 стоянку площадью 160 тыс. кв. м. Аэропорт продолжает развиваться, и в рамках реализации мастер-плана начаты работы по проектированию нового пассажирского терминала. Его пропускная способность составит более 5,7 млн пассажиров в год", - сообщили в пресс-службе кабмина.

По данным правительства республики, из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая выполняются рейсы по 83 направлениям, в том числе 51 - на внутренних воздушных линиях и 32 - на международных. Аэропорт рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров в год, при этом в 2023 году он принял вдвое больше пассажиров. За 2024 год было обслужено 5,3 млн пассажиров.

Мастер-план по развитию аэропорта до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по строительству пассажирского терминала, соответствующего прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку.