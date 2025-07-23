Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывали еще в то время, указали в пресс-службе автопроизводителя

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Автоваз" объяснил наличие логотипа Renault на деталях в автомобиле Lada Iskra. Как пояснили журналистам в пресс-службе компании, проект начался при французском акционере, тогда же была заказана часть оснастки и пресс-форм, и перезаказывать их ради другого логотипа экономически нецелесообразно.

Ранее в СМИ появилась информация о наличии логотипа Renault на некоторых комплектующих в Iskra.

"Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого Renault. Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа - экономически нецелесообразно", - сказали в пресс-службе.

При этом в "Автовазе" подтвердили, что используемые для сборки модели Iskra детали и компоненты российского производства и отечественных поставщиков составляют свыше 90%.

Lada Iskra - это автомобиль сегмента B, он занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. "Автоваз" запустил серийное производство автомобиля в апреле этого года. Производственные мощности компании способны достичь максимального объема выпуска этой модели - до 150 тыс. единиц в год, фактические объемы производства будут определяться с учетом рыночной ситуации.