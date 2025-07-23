В МВД рассказали, как потребовать удаления опасного контента в интернете

Необходимо сделать скриншоты/запись экрана, захватить весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес и затем отправить в соответствующее ведомство, указали в УБК министерства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МВД России рассказало, какие ведомства отвечают за разные виды запрещенного контента и как потребовать их удаления.

Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, столкнуться с опасным и незаконным контентом может каждый, но точно так же по закону каждый имеет полное право потребовать его удаления через уполномоченные органы. "Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что решение о блокировке сайта или страницы принимают разные государственные органы. Каждое ведомство отвечает за свой тип запрещенного контента. Так, Роскомнадзор (чаще всего выступает как исполнитель, блокирующий доступ на основании решений других ведомств или требований Генпрокуратуры, но и сам принимает решения по ряду категорий), отвечает за детскую порнографию, привлечение несовершеннолетних к порносъемкам. Также в его зоне ответственности информация, запрещенная судом или уполномоченными органами, запрещенная информация о несовершеннолетних жертвах преступлений в интернет-СМИ, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола, отказ от деторождения, а также информация о способах обхода блокировок (VPN, анонимайзеры и т. п.).

МВД России отвечает за информацию о наркотиках (реклама и пропаганда), о самодельном изготовлении взрывчатки, оружия, боеприпасов (совместно с ФСБ и Росгвардией), а также информация о лицах под госзащитой (свидетелях, потерпевших и т. д.) (совместно с другими правоохранительными органами). Росмолодежь - информация, склоняющая несовершеннолетних к опасным для жизни/здоровья действиям, а также запрещенная к распространению информация о несовершеннолетних жертвах преступлений (кроме случаев в СМИ).

Генпрокуратура РФ направляет требование в Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа, отметили в киберполиции. Она отвечает за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, незаконным акциям, ложные сообщения о терактах и иная опасная недостоверная информация, дискредитацию использования ВС РФ или госорганов за рубежом, информация о финансировании противника РФ, призывы к санкциям против РФ, распространение сведений, ограниченных актами президента РФ, обоснование/оправдание экстремизма и терроризма. Также в зоне ответственности ГП РФ информация об организации незаконной миграции, покупке поддельных документов, данных, оскорбляющих достоинство и нравственность, выражающая неуважение к обществу, а также материалы нежелательных или запрещенных организаций и других.

Еще отвечают за запрещенный контент Роспотребнадзор, ФНС России, Росалкогольрегулирование, Росздравнадзор и Россельхознадзор. "Так как РКН является основным исполнителем, с любым контентом можно обратиться через сайт Единого реестра (выберите тему, прикрепите ссылку и скриншоты). Также можно непосредственно обращаться в ведомства, уполномоченные принимать решения, например в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры", - отметили в киберполиции. Кроме того, в МВД рекомендовали дополнительно использовать встроенные инструменты платформы, почти все соцсети и мессенджеры имеют кнопку "Пожаловаться" ("Report", "Сообщить о нарушении") рядом с постом, комментарием, профилем или в настройках чата.