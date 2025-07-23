Вице-премьер России Савельев уверен, что производство Ту-214 будет востребовано

По его словам, заказчики уже имеются

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Производство самолетов Ту-214 будет востребовано, заказчики имеются уже на сегодняшний день. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев по итогам своего визита в Республику Татарстан.

"Сегодня мы посетили авиастроительное предприятие по производству Ту-214. Это самолет, который будет востребован, уже сегодня на него имеются заказчики. Группа компаний S7 заявила о своей готовности заказать до 100 машин Ту-214, и с заводом сегодня мы говорили на эту тему. Я считаю, что перспективы большие", - сказал он.

В сентябре 2024 года пресс-служба главы Татарстана сообщала, что в КАЗ им. С.П. Горбунова - филиале АО "Туполев" состоялось подписание меморандума между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) и авиакомпанией "Сибирь" (S7 Airlines) о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиаперевозчика. Документ подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214 для нужд S7.