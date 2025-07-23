Показатели упали до 5,6 млн тонн

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство стали в России в июне 2025 года сократилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,6 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association. За январь - июнь 2025 года выпуск стали в стране снизился на 5,6%, до 34,8 млн тонн.

Согласно отчету, Китай в июне произвел 83,2 млн тонн, сократив выплавку на стали на 9,2%, Индия - 13,6 млн тонн (+13,3%). Выпуск стали в Японии в июне уменьшился на 4,4%, до 6,7 млн тонн, в США - вырос на 4,6%, до 6,9 млн тонн.

Выпуск стали в июне 2025 года Россией и другими странами СНГ, а также Украиной составил 6,7 млн тонн, что на 8,8% меньше, чем годом ранее. За шесть месяцев 2025 года эти государства выпустили 41,6 млн тонн стали (-5,4%).

Страны Азии и Океании в июне произвели 112,9 млн тонн, снизив выпуск на 6,2%. Страны ЕС выпустили 10,4 млн тонн стали, что на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в июне выросло на 1,2% и составило 8,7 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,5 млн тонн (+1,3%). Государства Ближнего Востока произвели 4,3 млн тонн стали, снизив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,9%.

В целом производство стали в июне в 2025 года составило 151,4 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Об ассоциации

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.