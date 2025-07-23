На территории региона построено и работает более 50 складских контейнерных площадок

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Объем грузов, отправленных из крупного логистического центра - Новосибирской области, в восточном направлении вырос в 2,4 раза за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Новосибирская область - крупнейший в Сибири и один из крупных логистических регионов России. На территории региона построено и работает более 50 складских контейнерных площадок.

"На самое востребованное направление - Восток - отправлено 6,6 млн тонн с ростом в 2,4 раза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за первое полугодие 2025 года на станциях Новосибирской области погружено 11,7 млн тонн груза, что на 16% выше уровня 2024 года. В правительстве отметили также положительную динамику по отгрузке зерна. За шесть месяцев 2025 года отправлено 1,2 млн тонн зерновых грузов, с ростом в 1,5 раза к 2024 году. При этом доля отправления зерновых грузов в контейнерах увеличилась с 31 до 38% в этом году.